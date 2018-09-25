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    وزيرة الصحة: مصر عالجت أكثر من نصف مرضى فيروس "سي" بالعالم

    12:03 ص الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
    وزيرة الصحة: مصر عالجت أكثر من نصف مرضى فيروس "سي" بالعالم

    وزيرة الصحة د. هالة زايد

    كتب- معتز عباس:

    قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن العالم أجمع عالج 3 ملايين شخص من المصابين بمرضى فيروس "سي" بينما مصر وحدها عالجت مليونين من المصابين، وهو ما يعني أن مصر ساهمت في علاج أكثر من نصف المصابين حول العالم.

    وأضافت "زايد"، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "رأي عام"، المُذاع عبر فضائية "تن"، الإثنين، أن تجربة مصر مع فيروس سي، أفادت الصناعة والتكنولوجيا، وساهمت في تطوير البحث العلمي في الأمراض المُعدية مثل فيروس سي، وهذا إنعكس علي إيجاد علاج لباقي الأمراض.

    وأكدت الوزير، أن تجربة مصر في علاج فيروس "سي" غيرت في مفهوم صناعة التكنولوجيا الطبية، وشجعت على إنتاج أدوية في مقدور الدول النامية.

    وزارة الصحة فيروس سي هالة زايد عمرو عبدالحميد

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