وزيرة الصحة: مصر عالجت أكثر من نصف مرضى فيروس "سي" بالعالم

كتب- معتز عباس:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن العالم أجمع عالج 3 ملايين شخص من المصابين بمرضى فيروس "سي" بينما مصر وحدها عالجت مليونين من المصابين، وهو ما يعني أن مصر ساهمت في علاج أكثر من نصف المصابين حول العالم.

وأضافت "زايد"، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "رأي عام"، المُذاع عبر فضائية "تن"، الإثنين، أن تجربة مصر مع فيروس سي، أفادت الصناعة والتكنولوجيا، وساهمت في تطوير البحث العلمي في الأمراض المُعدية مثل فيروس سي، وهذا إنعكس علي إيجاد علاج لباقي الأمراض.

وأكدت الوزير، أن تجربة مصر في علاج فيروس "سي" غيرت في مفهوم صناعة التكنولوجيا الطبية، وشجعت على إنتاج أدوية في مقدور الدول النامية.