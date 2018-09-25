خلال لقائه بالسيسي.. "ترامب" يُشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب

(مصراوي):

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال أعمال القمة المصرية الأمريكية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر إقامة الرئيس السيسي في نيويورك، بجهود مصر في مكافحة الإرهاب.

من جانبه، أكد الرئيس السيسي أن لقائه مع الرئيس ترامب يعكس حجم العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.

وبدأت، مساء الاثنين، أعمال القمة المصرية الأمريكية بين الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قال إن اللقاء سيتطرق لبحث للعلاقات المصرية الأمريكية.

وأضاف "راضي"- خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc": "لقاء السيسي وترامب سيتطرق لمجمل القضايا في المنطقة العربية وكافة الشواغل المصرية"، لافتًا لعقد الرئيس السيسي لقاءات مكثفة مع عدد من قادة الدول واشتراكه اليوم في قمة نيلسون مانديلا للسلام.