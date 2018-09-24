وفد الإعلاميين الأفارقة يختتم جولته السياحية بزيارة مكتبة الإسكندرية

وزير الدفاع عن "سيناء 2018": الجيش نجح في تضييق الخناق على الإرهابيين

كتب- مصطفى علي:

أنهى وفد الإعلاميين الأفارقة المشاركين بدورة الأعلى للإعلام للإذاعيين الأفارقة الناطقين بالإنجليزية، جولته السياحية بمدينة الإسكندرية، التي امتدت لثلاث أيام اليوم الإثنين، استمتع خلالها الدارسون بشواطئ ومتنزهات البحر الأبيض المتوسط.

وزار الوفد في اليوم الأول قلعة قايتباي، ورافقهم خلالها مرشدة سياحية، قدمت شرح مبسط لوصف القلعة وتاريخ نشأتها.

وفي اليوم الثاني زار الوفد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وتعرف على أنشطتها المختلفة في مجال النقل والملاحة، كما التقوا بنظرائهم من الدارسين الأفارقة بالأكاديمية.

واختتمت الجولة السياحية بزيارة إلى مكتبة الإسكندرية تفقدوا خلالها قاعة الاطلاع الرئيسية، ومعرض عالم المعرفة الرقمي، بالاضافة إلى المعارض والمتاحف الموجودة داخل المكتبة، وأبدى الوفد إعجابه الشديد بما تقدمه المكتبة من خدمات متعددة.​