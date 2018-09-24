وزير التموين: نقل تحديثات بيانات البطاقات للقائمة البيضاء يوميًا

كتب- محمد جمعة:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن التحديثات التي تجري على بيانات البطاقات التموينية من قِبل المواطنين، تُنقل يوميًا إلى القائمة البيضاء بموقع "دعم مصر".

وأضاف المصيلحي- خلال حواره ببرنامج "مساء dmc"، الإثنين- "عملية نقل التحديثات كانت تجري كل أسبوع، ولا تظهر للمواطنين مباشرة، ولكن بعد تكرار الشكاوى من استمرار ظهور طلب التحديث عند صرفهم الخبز، أصدر تعليماته بنقل التحديثات يوميًا".

وطالب وزير التموين، المواطنين، بالتعاون مع الوزارة لضمان حصولهم على حقوقهم.