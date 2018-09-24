"أديب": انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية تحدٍ عظيم.. والقاهرة "هتبقى زي باريس"

كتب- معتز عباس:

قال الإعلامي عمرو أديب، إن رئيس الوزراء تفقد أعمال العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن التحدي الكبير والعظيم أمام الدولة هو نقل المصالح الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف "أديب"، خلال برنامجه "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، الإثنين، ساخرًا: "هدفنا هو نقل مدام مديحة من شارع القصر العيني بالمحشي بالسلاطة بتاعتها بمشاكلها، إلى شارع الأمل في العاصمة الإدارية الجديدة.. إن شاء الله متعرفش توصل".

وأكمل "أديب" قائلًا: "التحدي العظيم هو نقل المصالح الحكومية للعاصمة الحديدة، مجمع التحرير يجب أن ينتهي ويكون هناك مجمع الأمل في العاصمة الجديدة، مسألة النقل ليست سهلة، هذا عقد موقع بين الحكومة والشعب المصري.. إحنا جبنه ورقة بيضاء وبنرسم على نضيف".

وتابع: "الأراضي والوزارات اللي هيتم نقلها مقرتها تباع بالمليارات لأنها تقع في وسط البلد.. تتحول إلى فنادق أو جراجات متعددة الطوابق.. تستطيع الدولة تعويض ما أنفقتها بالمليارات في تنفيذ البنية التحتية للعاصمة الإدارية".

واستطرد قائلًا: "محتاجين القاهرة القديمة، الأجنبية، وتبدأ العاصمة تتنفس وتشيل التراب من عليها، وتبقى عاصمة زاي ما كانت زمان شبة باريس ولندن وامستردام".