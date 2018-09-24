وزير التموين: تخزين الأرز جريمة أمن دولة
11:49 م الإثنين 24 سبتمبر 2018
كتبت- سحر عزام:
حذر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، من تخزين كميات من محصول الأرز لبيعها في نهاية الموسم بأسعار مرتفعة.
وقال "المصيلحي"- خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الإثنين- إن تخزين الأرز يعد جريمة أمن دولة والعقوبة ستكون المصادرة.
وأضاف الوزير: "قرار منع التخزين سببه ضبط الأسعار في السوق المحلي، لاسيما بعدما سعرت الحكومة المحصول بسعر متميز وجيد".
-
175
-
92
-
59
-
54
-
50
-
43
-
38
-
36
-
35
-
35
إعلان