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    وزير التموين: تخزين الأرز جريمة أمن دولة

    11:49 م الإثنين 24 سبتمبر 2018
    وزير التموين: تخزين الأرز جريمة أمن دولة

    الدكتور علي المصيلحي

    كتبت- سحر عزام:

    حذر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، من تخزين كميات من محصول الأرز لبيعها في نهاية الموسم بأسعار مرتفعة.

    وقال "المصيلحي"- خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الإثنين- إن تخزين الأرز يعد جريمة أمن دولة والعقوبة ستكون المصادرة.

    وأضاف الوزير: "قرار منع التخزين سببه ضبط الأسعار في السوق المحلي، لاسيما بعدما سعرت الحكومة المحصول بسعر متميز وجيد".

    علي المصيلحي وزارة التموين تخزين الأرز

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