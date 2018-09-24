وزير التموين: تخزين الأرز جريمة أمن دولة

كتبت- سحر عزام:

حذر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، من تخزين كميات من محصول الأرز لبيعها في نهاية الموسم بأسعار مرتفعة.



وقال "المصيلحي"- خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الإثنين- إن تخزين الأرز يعد جريمة أمن دولة والعقوبة ستكون المصادرة.

وأضاف الوزير: "قرار منع التخزين سببه ضبط الأسعار في السوق المحلي، لاسيما بعدما سعرت الحكومة المحصول بسعر متميز وجيد".