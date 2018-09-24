بدء أعمال القمة المصرية الأمريكية بين الرئيس السيسي وترامب

نيويورك- (أ ش أ):

بدأت، مساء الاثنين، أعمال القمة المصرية الأمريكية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بمقر إقامة الرئيس السيسي في نيويورك.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قال إن اللقاء سيتطرق لبحث للعلاقات المصرية الأمريكية.

وأضاف "راضي"- خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc": "لقاء السيسي وترامب سيتطرق لمجمل القضايا في المنطقة العربية وكافة الشواغل المصرية"، لافتًا لعقد الرئيس السيسي لقاءات مكثفة مع عدد من قادة الدول واشتراكه اليوم في قمة نيلسون مانديلا للسلام.