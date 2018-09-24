وزير التموين يكشف سبب ارتفاع أسعار الطماطم والخيار

كتب- محمود مصطفى وسحر عزام:

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا يوجد في مصر مناطق لوجستية للتخزين وإعادة التعبئة والفرز، والتغليف والنقل للسلع، مضيفًا: "هناك نقلة نوعية بالنسبة للمناطق اللوجستية خلال العامين المقبلين".

وتابع المصيلحي، خلال استضافته في برنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، الاثنين، "هناك نجاح حقيقي في تثبيت أسعار السلع الأساسية بالأسواق في الوقت الحالي"، مرجعا السبب في غلاء أسعار الطماطم والخيار بأنها من السلع التي لها طبيعة موسمية.

ونوه الوزير إلى أن هناك مبادرات كثيرة لحل تلك المشكلة، مشيرًا إلى وجود اجتماع اليوم بين رئيس الوزراء وكثير من المستثمرين؛ لإيجاد المكونات الأساسية للتجارة الداخلية.

وأوضح "المصيلحي"، أن المناطق اللوجستية والمراكز التجارية الكبرى ستساعد بشكل كبير في ضبط الأسعار.