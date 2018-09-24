وزير التموين: مد معرض "أهلاً مدارس" حتى الجمعة المقبلة- فيديو

كتبت- سحر عزام:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم مد معرض "أهلاً مدارس" للمستلزمات المدرسية حتى الجمعة المقبلة؛ تلبيةً لاحتياجات المواطنين.

وأضاف "المصيلحي"- خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "مساء dmc"، المُذاع على قناة "dmc"، مساء الاثنين-: "اعتبارًا من العام المقبل سيتم وضع خريطة كاملة للمعارض السلعية لتسهيل مهمة المنتجين"، لافتًا إلى أن 60% من مدخلات الإنتاج في مصر مستوردة وتأثرت بقرار تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار.

وتابع الوزير: "حلقات التداول الكثيرة والنقل للفاكهة والخضروات تؤدي لمضاعفة السعر على المستهلك 4 أضعاف، فضلاً عن نسبة الفاقد الناتج عن سوء التخزين والذي يصل إلى 35%".