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    وزير التموين: مد معرض "أهلاً مدارس" حتى الجمعة المقبلة- فيديو

    11:00 م الإثنين 24 سبتمبر 2018
    وزير التموين: مد معرض "أهلاً مدارس" حتى الجمعة المقبلة- فيديو

    الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

    كتبت- سحر عزام:

    قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم مد معرض "أهلاً مدارس" للمستلزمات المدرسية حتى الجمعة المقبلة؛ تلبيةً لاحتياجات المواطنين.

    وأضاف "المصيلحي"- خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "مساء dmc"، المُذاع على قناة "dmc"، مساء الاثنين-: "اعتبارًا من العام المقبل سيتم وضع خريطة كاملة للمعارض السلعية لتسهيل مهمة المنتجين"، لافتًا إلى أن 60% من مدخلات الإنتاج في مصر مستوردة وتأثرت بقرار تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار.

    وتابع الوزير: "حلقات التداول الكثيرة والنقل للفاكهة والخضروات تؤدي لمضاعفة السعر على المستهلك 4 أضعاف، فضلاً عن نسبة الفاقد الناتج عن سوء التخزين والذي يصل إلى 35%".

    علي المصيلحي وزارة التموين معرض أهلاً مدارس المستلزمات المدرسية

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