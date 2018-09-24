الرئاسة: لقاء السيسي وترامب "مهم" ويناقش القضايا المشتركة بين البلدين

كتبت- سحر عزام:

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن اللقاء المنتظر مساء اليوم الإثنين، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ"73" سيكون هامًا من حيث التوقيت، وسيتطرق لبحث للعلاقات المصرية الأمريكية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" اليوم الإثنين، أن لقاء السيسي وترامب سيتطرق لمجمل القضايا في المنطقة العربية، وكافة الشواغل المصرية، مؤكدا عقد الرئيس السيسي لقاءات مكثفة مع عدد من قادة الدول، إضافة لمشاركته في قمة نيلسون مانديلا للسلام.