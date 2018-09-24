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    الرئاسة: لقاء السيسي وترامب "مهم" ويناقش القضايا المشتركة بين البلدين

    10:44 م الإثنين 24 سبتمبر 2018
    بسام راضي السيسي وترامب متحدث الرئاسة مصر وامريكا الامم المتحدة

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