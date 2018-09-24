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    مشادة حادة بين "الباز" ومؤسسة "تمرد التعليم" على الهواء- فيديو

    10:22 م الإثنين 24 سبتمبر 2018
    محمد الباز تمرد التعليم 90 دقيقة قناة المحور أدعم قرارات الوزير

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    "التعليم": نتلقى شكاوى أولياء الأمور عبر شباك خدمة المواطنين - فيديو
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