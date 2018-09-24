مشادة حادة بين "الباز" ومؤسسة "تمرد التعليم" على الهواء- فيديو

كتبت- سحر عزام:

وقعت مشادة كلامية حادة بين الإعلامي محمد الباز، وسماح أبو بكر مؤسس جروب تمرد على المناهج التعليمية، على موقع "فيسبوك" حيث اتهم الباز جروبات تمرد على المناهج بممارسة الإرهاب ضد التعليم والإعلام، وتصدير الشائعات والبلبلة.

وقالت "أبو بكر" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" اليوم الاثنين، أن جروب تمرد على المناهج التعليمية يعرض آراء أولياء الأمور، ومشاكلهم ومشاكل أبنائهم التعليمية، وذلك بعد فلترة الحسابات لمنع اشتراك أي حساب مزيف بالجروب.

وأضافت أن الجروب سبق وأن دعم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم في بعض قراراته وأطلق هاشتاج "أدعم قرارات الوزير"، وذلك عندما أصدر قرارا بعدم إضافة درجات مادتي الرسم والكمبيوتر لمجموع الطالب.