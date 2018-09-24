عمدة نجريج عن فوز صلاح بجائزة "بوشكاش": "كل يوم بيفاجئنا"

كتب- معتز عباس:

قال ماهر شتية، عمدة قرية نجريج بمحافظة الغربية، مسقط رأس لاعب منتخب مصر، ونادى ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، إن أهالي القرية يتابعون حفل توزيع جوائز "بوشكاش" للأفضل في العالم، والمقامة في لندن، مؤكدًا أن صلاح يفاجئ المصريين كل يوم، ويسعد الشعوب العربية بنتائجه، وإنجازاته التي يحققها يوما بعد يوم.

وأضاف "شتية" في مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، اليوم الاثنين، قائلا: "كل يوم بيفاجئنا وبيفرحنا بحاجات كنا مفتقدينها من زمان، وإن شاء الله يكمل مسيرته في تحقيق الأرقام القياسية".

وعلق عمدة "نجريج"، على فوز محمد صلاح بجائزة بوشكاش لأفضل هدف خلال الموسم السابق، قائلًا: "إحنا مبسوطين وكلنا فخورون وسعداء بما يحققه صلاح من أرقام وإنجازات، إحنا مش قادرين نتابع ولا نستوعب كم الإنجازات اللي بيحققها صلاح.. وكفاية ترشيحه ضمن أفضل ثلاثة لاعبين في العالم".