مترجم "الهرمانيوطيقا": تتكون من 3 مجلدات.. وهذه أهميتها

كتب- محمد عاطف:

انطلقت مساء اليوم، مناقشة موسوعة "الهرمانيوطيقا"، في المركز القومي للترجمة، والتي ترجمها الدكتور محمد عناني، بحضور الدكتورة منى طلبة، الناقدة الأدبية، والدكتور أنور مغيث، رئيس المركز القومي للترجمة.

وقال المترجم محمد عناني، إن الغرب اهتموا بموضوع هذه الموسوعة منذ فترات ساحقة من التاريخ، بدأت بترجمة الكتاب المقدس عن اللغة الرومانية القديمة، إلى لغات كثيرة حتى يتمكن الناطقون باللغات الأخرى من قراءته بكل اللغات، وليس بلغته الأم فقط.

وقال شيخ المترجمين: "إن الموسوعة التي صدرت في ثلاثة مجلدات تهتم بتفسير منهج التأويل، مشيرا إلى أن العالم العربي لم يهتم بهذا المنهج، ولم يعرف عنه الكثير، وهو أمر حاول أن يتلافاه من خلال هذه الترجمة التي حرص عليها حتى تكون إضافة للفكر العربي.

وأضاف عناني: "لقد جاءت فكرة الهرمانيوطيقا، بعد وجود المعلم الأول الذي يضع القواعد الأساسية لفهم ما يقوله حتى لا يتم تأويله بشكل مغاير لما يقصده، وهو ما رفضه الفيلسوف اليوناني الشهير أرسطو، لأنه كان يريد بباب التأويل للنص إثراء النصوص من خلال تفسيرها.

أما الدكتور أنور مغيث، فقال: "إن أهمية الموسوعة تكمن في أنها تتيح للمهتمين بالفلسفة إمكانية قراءة النصوص بشكل جديد، مشيرا إلى أن الهرمانيوطيقا يعد منهجا لقراءة النصوص والأحداث التاريخية بشكل عام وليس النصوص الفلسفية فقط".

وشدد مغيث في كلمته، على أهمية الترجمة، لأنها مؤشر هام على تقدم الشعوب ونهوضها، وانفتاحها على الثقافات الأخرى، مؤكدا أن دور الدولة هو ترجمة الأعمال الموسوعية لأنها تقدم خدمة للثقافة القومية.