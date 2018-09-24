البابا تواضروس يفتتح مبنى للخدمات بكنيسة مارمرقس بنيوجيرسي الأمريكية

القاهرة- (أ ش أ):

افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مبنى الخدمات التابع لكنيسة مارمرقس بچيرسي سيتي بولاية نيوجيرسي، في إطار رحلته الرعوية الحالية للولايات المتحدة.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له اليوم الاثنين - إن البابا تواضروس الثاني قام بغرس شجرة في أرض الكنيسة تخليدًا لزيارته الرعوية الحالية، لافتًا إلى أنه استقبل، أثناء زيارته لكنيسة مارمرقس الرسول بچيرسي سيتي، مجموعة من القيادات المحلية للمدينة من ضمنهم، عمدة المدينة ستيف فولاب، ورئيس مجلس المدينة، رولاندو لافارو، ورئيس الشرطة مايكل كيلي.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن البابا تواضروس صلى اليوم القداس الإلهي بكنيسة مار مرقس الرسول، وقام خلاله بطقس رسامة خمسة من كهنة كنائس نيوچيرسي في رتبة القمصية، وهم:- القمص رويس، كنيسة السيدة العذراء والأنبا أنطونيوس، ميلواكي، وسكنسن، والقمص أرسانيوس، كنيسة السيدة العذراء والأنبا شنودة والأنبا توماس، هملتون، والقمص مرقس، كنيسة مارمرقس، چيرسي سيتي، والقمص رافائيل، كنيسة العذراء والملاك رافائيل أولد بريدج، والقمص مكاري، كنيسة العذراء والأمير تادرس منطقة ساوث برونزويك. ​