  • عاجل:مباشر بالفيديو والصور| حفل أفضل لاعب في العالم.. صلاح يحصد جائزة بوشكاش (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ذا بيست مهرجان الجونة السينمائي العودة إلى المدارس بطاقات التموين محمد صلاح أسعار الذهب

    البابا تواضروس يفتتح مبنى للخدمات بكنيسة مارمرقس بنيوجيرسي الأمريكية

    09:13 م الإثنين 24 سبتمبر 2018
    البابا تواضروس يفتتح مبنى للخدمات بكنيسة مارمرقس بنيوجيرسي الأمريكية

    البابا تواضروس

    القاهرة- (أ ش أ):

    افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مبنى الخدمات التابع لكنيسة مارمرقس بچيرسي سيتي بولاية نيوجيرسي، في إطار رحلته الرعوية الحالية للولايات المتحدة.

    وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له اليوم الاثنين - إن البابا تواضروس الثاني قام بغرس شجرة في أرض الكنيسة تخليدًا لزيارته الرعوية الحالية، لافتًا إلى أنه استقبل، أثناء زيارته لكنيسة مارمرقس الرسول بچيرسي سيتي، مجموعة من القيادات المحلية للمدينة من ضمنهم، عمدة المدينة ستيف فولاب، ورئيس مجلس المدينة، رولاندو لافارو، ورئيس الشرطة مايكل كيلي.

    وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن البابا تواضروس صلى اليوم القداس الإلهي بكنيسة مار مرقس الرسول، وقام خلاله بطقس رسامة خمسة من كهنة كنائس نيوچيرسي في رتبة القمصية، وهم:- القمص رويس، كنيسة السيدة العذراء والأنبا أنطونيوس، ميلواكي، وسكنسن، والقمص أرسانيوس، كنيسة السيدة العذراء والأنبا شنودة والأنبا توماس، هملتون، والقمص مرقس، كنيسة مارمرقس، چيرسي سيتي، والقمص رافائيل، كنيسة العذراء والملاك رافائيل أولد بريدج، والقمص مكاري، كنيسة العذراء والأمير تادرس منطقة ساوث برونزويك. ​

    FB_IMG_1537816218252

    هذا المحتوى من

    البابا تواضروس نيوجيرسي الولايات المتحدة كنيسة مارمرقس

    الخبر التالى:

    مترجم "الهرمانيوطيقا": تتكون من 3 مجلدات.. وهذه أهميتها
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان