وزير التعليم العالي: نعمل على رفع مستوى خريجي الجامعات المصرية

القاهرة- (أ ش أ):

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ضرورة العمل على رفع مستوى خريجي الجامعات المصرية بما يواكب مستويات خريجي الجامعات العالمية.

ودعا الدكتور خالد عبدالغفار - خلال لقائه اليوم مع كريس بونيو رئيس قطاع التعليم العالي بشركة مايكروسوفت العالمية، والوفد المرافق له - إلى أهمية تأهيل الطلاب لسوق العمل، وربطهم بالصناعات من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة من التطبيقات الإلكترونية في المجالات التكنولوجية، ودعم برامج الابتكار، منوها إلى ضرورة تعميم تجربة ميكنة الامتحانات الإلكترونية على الجامعات المصرية؛ بهدف الوصول إلى المستوى الدولي، والذي تم تطبيقه لأول مرة طبقًا للمعاييرالدولية، لعدد 487 طالبًا من طلاب الفرقة الثالثة بكليات الطب بجامعات عين شمس ، المنصورة ، أسـيوط ، 6 أكتوبر وكلية الطب بالقوات المسلحة ، والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت.

من جانبه، أعرب رئيس قطاع التعليم العالي بشركة مايكروسوفت العالمية عن فخره بنجاح مبادرة الوزارة من خلال ميكنة الامتحانات الإلكترونية، مشيرا الى أن الوزارة تخطو خطوات هامة وقوية في إتجاه تطوير التعليم العالي والتكنولوجيا.

وخلال اللقاء، أكد الجانبان عمق العلاقات الإستراتيجية التي تربط بين الوزارة وشركة مايكروسوفت، وذلك في العديد من المجالات منها توفير برامج التدريب اللازم للطلاب والباحثين، وتنمية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في مختلف تخصصات وفروع التكنولوجيا الحديثة، كما تم الاتفاق على تنفيذ مشروع للتحول الرقمي في الجامعات المصرية يوقعها المجلس الأعلى للجامعات.