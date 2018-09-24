وزيرة الثقافة والعلايلي وأبوداوود في عزاء "سمير خفاجي"- صور

وزير الدفاع عن "سيناء 2018": الجيش نجح في تضييق الخناق على الإرهابيين

كتب- محمود مصطفى:

تصوير- هاني رجب:

شارك عدد من الشخصيات العامة، والمسؤولين الرسميين مساء اليوم الاثنين، عزاء الكاتب الراحل سمير خفاجي، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

وتوفي خفاجي الجمعة الماضية، عن عمر ناهز 88 عامًا، بعد صراع مع المرض دام لسنوات.

وحضر العزاء، الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والفنانون "عزت العلايلي ومحمد أبوداوود، والدكتور محمود العلايلي، القيادي في حزب المصريين الأحرار.

وسمير خفاجي هو مؤسس فرقة "ساعة لقلبك" الشهيرة مع يوسف عوف، ولطفي عبدالحميد، والتي ساهمت في تخريج جيل كامل من الفنانين أمثال الخواجة بيجو، وأبولمعة، أمين الهنيدي، الدكتور شديد، نبيلة السيد.

وأسس فرقة الفنانين المتحدين التي ساهمت في ظهور جيل كامل من الفنانين أمثال عادل إمام، أحمد زكي، سعيد صالح، يونس شلبي من خلال مسرحياته

وقدم العديد من الأعمال المسرحية الناجحة من بينها، هالو شلبي 1969، مدرسة المشاغبين 1973، العيال كبرت 1979. كما قدمت الفرقة العديد من المسرحيات الناجحة منها حواء الساعة 12 1968 سيدتي الجميلة 1969، أنا فين وانتى فين 1970، شاهد ماشفش حاجة 1976، ريا وسكينة 1983، شارع محمد علي 1991، وبودي جارد 1999.