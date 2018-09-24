سفير الفلبين يغادر مطار القاهرة بعد انتهاء فترة عمله

كتب - طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي مساء الإثنين، ليزلي جي باجا، سفير الفلبين بالقاهرة، عقب انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده في مصر.

وقالت مصادر بالمطار لـ"مصراوي" إن إجراءات مغادرة سفير الفلبين بالقاهرة أنهيت، وسافر على متن الطائرة الإماراتية من استراحة كبار الزوار بالمطار.

وأكد جي باجا، في تصريحات سابقة له، أن مصر من أهم المحطات التجارية التي تعتمد عليها بلاده في المنطقة، مضيفًا أن حجم التبادل التجاري ارتفع بين مصر والفلبين، قبل أحداث 25 يناير، معربًا عن أمنياته في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتبادل البعثات التجارية بما يساعد في الوصول إلى مستوى مناسب لحجم الأسواق في البلدين.