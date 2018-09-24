عبدالمحسن سلامة: السيسي سيعقد 22 لقاءً ثنائيًا على هامش جمعية الأمم المتحدة

كتب- محمد جمعة:

قال الكاتب الصحفي، عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعقد 22 لقاءًا ثنائيًا على هامش مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ"73".

وأضاف سلامة، خلال لقائه من نيويورك ببرنامج "الحياة في مصر"، مساء الإثنين، أن مصر أصبحث أقوى بكثير مما كانت عليه منذ 4 سنوات، وهو ما ينعكس إيجابًا على مشاركتها في الجمعية هذه المرة ، وثبت ذلك من خلال مشاركة مصر القوية، وعرض رؤيتها التي ثبت بالدليل القاطع للعالم أنها الأصلح لحل مشكلات المنطقة.

وتابع: "مصر ماشية في الطريق السليم بخطة سريعة جدًا، وحققت طفرة وإنجازات كبيرة في 4 سنين فقط بعد أن كانت محاصرة".