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    عبدالمحسن سلامة: السيسي سيعقد 22 لقاءً ثنائيًا على هامش جمعية الأمم المتحدة

    08:21 م الإثنين 24 سبتمبر 2018
    عبد المحسن سلامة السيسي السيسي وترامب الامم المتحدة الحياة في مصر

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