عبدالمحسن سلامة: السيسي سيعقد 22 لقاءً ثنائيًا على هامش جمعية الأمم المتحدة
08:21 م الإثنين 24 سبتمبر 2018
الخبر التالى:سفير الفلبين يغادر مطار القاهرة بعد انتهاء فترة عمله
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