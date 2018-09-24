جامعة القاهرة تدرب أعضاءها على "التفكير النقدي وريادة الأعمال"

كتب- محمد قاسم:

أنهى مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، والقيادات بجامعة القاهرة، الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة،

من كافة الكليات الخاصة بتدريس مقرري التفكير الناقد، وريادة الأعمال، استعدادًا لتدريس أحد المقررين للطلاب كمتطلب دراسي لمرة واحدة في أي سنة من سنوات الدراسة اعتبارًا من العام الدراسي الحالي 2018/2019.

وكانت جامعة القاهرة طرحت مسابقة بين المفكرين وأساتذة الجامعات والمتخصصين، أفراداً ومجموعات للمشاركة في مسابقة إعداد أو ترجمة كتابين، الأول عن التفكير النقدي، والثاني عن ريادة الأعمال، ليكونا مقررين دراسيين ومتطلبين من متطلبات التخرج لجميع طلاب الجامعة، بإختلاف تخصصاتهم، وذلك وفقاً لما أقره مجلس الجامعة بشأن إعداد المقررين، وتدريسهما مرة واحدة فقط لكافة الطلاب خلال فترة الدراسة، ويؤدى فيه الطالب الامتحان ويكون متطلباً من متطلبات التخرج.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن المقررين يأتيان في إطار سعي الجامعة نحو التحول إلى نموذج جامعات الجيل الثالث، وما يفرضه هذا التحول من ضرورة تنمية قدرات الطلاب على التفكير النقدي والإبداع والابتكار.