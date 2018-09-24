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    رؤساء 60 منظمة يناقشون القضايا الإسلامية في اجتماع الدعوة والإغاثة

    07:25 م الإثنين 24 سبتمبر 2018
    رؤساء 60 منظمة يناقشون القضايا الإسلامية في اجتماع الدعوة والإغاثة

    الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

    كتب- محمود مصطفى:

    يفتتح فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، اجتماع الهيئة التأسيسية للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، صباح الأربعاء المقبل، بحضور 60 منظمة إسلامية عالمية، الذي يعقد لمدة يومين.

    وقال الدكتور عبد الله المصلح، الأمين العام المكلف للمجلس، إن الاجتماعات يحضرها الدكتور عبد الله المعتوق، وزير الأوقاف والشئون الإسلامية السابق بدولة الكويت، نائب رئيس المجلس رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، والدكتور عبد الرحمن بن عبد الله زيد، الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي نيابة عن الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسي، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الدكتور عزت جرادات، الأمين العام للمؤتمر الإسلامي لبيت المقدس، رئيس لجنة القدس وفلسطين، نائبا وزير الأوقاف المقدسات والشئون الإسلامية بالأردن، ولفيف من علماء الأمة ومفكريها وعدد من سفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية.

    وأوضح المجلس العالمي للدعوة والإغاثة، في بيان له الاثنين، أن الاجتماع يناقش على مدار اليومين، الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وفي مقدمتها مناقشة تقارير اللجان المتخصصة في مجالات التعليم والدعوة والإغاثة والشباب والأقليات والإعلام والقدس وفلسطين بالإضافة إلى بعض المشروعات المشتركة منها تسيير قوافل إغاثية ودعوية وطبية للدول المتضررة والتي تعاني من الجفاف كذلك توفير المنح الدراسية للطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف.

    أحمد الطيب المجلس الإسلامي العالمي الأزهر الشريف الأمم المتحدة

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