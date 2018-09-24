محافظ الجيزة: حملات مستمرة لإزالة العقارات المخالفة بالأحياء والمدن

كتب- إسلام ضيف:

قال محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، إن حي الهرم أزال عقارًا مكونًا من 15 طابقًا بشارع الشيشيني، وأخر بشارع أبناء سوهاج يمين محور 26 يوليو، وذلك في إطار مواجهة المحافظة لمخالفات البناء وتنفيذ كافة قرارات الإزالة بنطاق الأحياء والمراكز والمدن.

وأضاف المحافظ في تصريح الاثنين: "المحافظة نفذت عدة حملات لاستكمال أعمال الإزالة للعقارات المخالفة بأحياء الهرم والعمرانية والعجوزة وجنوب الجيزة وبولاق الدكرور"، مشيرًا إلى إزالة عقارين بشارع تامر سعيد بالقصبجي في حي جنوب الجيزة ، وإزالة أعمدة خرسانية وعقار بالكامل في شارع المنشية بحرم الطريق الدائري في حي بولاق الدكرور،مؤكدا استمرار الحملات لحين القضاء على مخالفات البناء.