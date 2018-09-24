رائف تمراز ينضم لـ"الوفد".. ويتولى رئاسة لجنة الزراعة

كتبت- هند الشامي:

أعلن ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي لحزب الوفد، ورئيس اللجنة النوعية للإعلام، أن النائب رائف السيد محمد، الشهير بـ"رائف تمراز" وقع استمارة عضوية حزب الوفد، اليوم الاثنين.

وقال النائب رائف تمراز، وفقا لبيان صادر عن الوفد اليوم، إن انضمامه إلى الحزب يأتى كخطوة على درب أجداده، الذين كانوا من أعضاء الوفد القدامى.

وأكد "تمراز" أن حزب الوفد من الأحزاب القوية التي تثري الحياة السياسية في مصر، ويدعم الدولة الوطنية تحت قيادة رئيس الحزب المستشار بهاء الدين أبوشقة.

من جانبه رحب المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب بانضمام النائب رائف تمراز إلى الوفد، مؤكدا أن بيت الأمة كان ومازال حزب الجلاليب الزرقاء.

وأصدر أبوشقة، قراراً بترأس تمراز للجنة الزراعة والري، وكلفه بالعمل على توسيع قاعدة الفلاحين بالحزب ليكون قادرا على خدمتهم والوصول لقضاياهم عن قرب.