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    الجيزة: إقالة مدير مديرية الطرق ومشرفين بهيئة النظافة

    07:09 م الإثنين 24 سبتمبر 2018
    الجيزة: إقالة مدير مديرية الطرق ومشرفين بهيئة النظافة

    اللواء أحمد راشد

    كتب- إسلام ضيف:

    أقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مدير مديرية الطرق بالمحافظة؛ بسبب رصده سوء حالة الطرق في بعض المناطق، خلال جولته المفاجئة التي قام بها بعدد من الأحياء.

    وقالت المحافظة في بيان لها، الإثنين، إنه تبين من خلال جولة المحافظ وجود تقصير وإهمال في صيانة الطرق.

    في السياق ذاته، قرر المحافظ وقف 2 من مشرفي النظافة، بالهيئة العامة للنظافة والتجميل عن العمل، لسوء حالة النظافة العامة، وعدم رفع تراكمات القمامة بشارع اللبيني بالهر

    أحمد راشد الجيزة مديرية الطرق

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