التعليم العالي: تطوير الأبحاث العلمية لخدمة خطة التنمية المستدامة 2030

كتبت- داليا شبل:

ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر اليوم الإثنين، مجلس إدارة الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، بحضور الدكتور محمود حسين، القائم بعمل رئيس الهيئة، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، بمقر الوزارة.

في بداية الجلسة، أشار عبد الغفار إلى أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة القومية، مشيرًا إلى المراكز البحثية ودورها في تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات يستفيد منها المجتمع، لافتًا إلى أن الفترة الحالية تشهد اهتمامًا ملموسا بالبحث العلمي من جانب القيادة السياسية.

كما شدد عبد الغفّار على ضرورة التنسيق الكامل بين المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وضرورة أن يعد كل مركز ومعهد بحثي خطة استراتيجية تشمل استعراضًا الإمكانات المتاحة به، ونقاط التميز التى يتمتع بها، والمشاكل التى تعترض الباحثين، تمهيدا لحلها، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون لكل معهد بحثي وحدة لتقييم الأداء بهدف النهوض بالبحث العلمي، وتطوير الأبحاث العلمية لتخدم خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.

وبحسب بيان وزارة التعليم العالي، وافق المجلس على العديد من الترقيات لأعضاء هيئة التدريس، والباحثين بالهيئة.

واستعرض الاجتماع بروتوكول التعاون بين الهيئة، ومحافظ جنوب سيناء؛ بهدف دراسة أنسب المواقع للتوسعات العمرانية، وتحديد الموارد الطبيعية وكيفية استدامة هذه الموارد، ودراسات المناطق الثرية، وحماية الشواطئ والحفاظ على البيئة البحرية، وتنمية موارد الثروة السمكية.