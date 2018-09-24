"مروان": مسؤولو الاتصال السياسي همزة الوصل بين الحكومة والنواب

كتبت- هند الشامي:

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن دور الانعقاد الماضي اتسم بالعديد من الإيجابيات كان من أهمها إلتزام مسئولي الاتصال السياسي لمعظم الوزارات بالحضور في المواعيد المقررة لهم، وانضباط آلية التعامل مع طلبات النواب، والردود المرسلة لهم من الوزارات.

جاء ذلك خلال اجتماع مروان مع مسئولي الاتصال السياسي، بمختلف الوزارات اليوم الإثنين، لمناقشة الاستعداد للدور التشريعي الرابع الذي يبدأ 2 أكتوبر المقبل.

وأضاف في بيان اليوم الإثنين، أن التواصل بين النواب ومسئولي الاتصال السياسي بالوزارات اتسم بالتفاعل سواء من خلال التعامل المباشر، أو عن طريق وسائل الاتصال المختلفة، مؤكدا ضرورة معالجة ما لوحظ من سلبيات أهمها أن يتم تخصيص أكثر من مندوب للاتصال السياسي، في كل وزارة لضمان تواجد المندوب الخاص بالوزارة تحت أي ظرف طارئ.

وأكد مروان، ضرورة تحديد الردود المرسلة من الوزارات على طلبات النواب سواء بالإيجاب أو بالسلب مع بيان السبب، وعدم الاكتفاء في بعض الطلبات بالإشارة إلى الإحالة إلى إحدى الجهات التابعة للوزارة، بل العمل على متابعتها حتى الرد عليها.

ودعا وزير شئون البرلمان إلى الاهتمام بالمواعيد التي حددها الوزراء لمقابلة النواب، مؤكداً ضرورة إخطار النائب بإلغاء الموعد المحدد للحضور في حالة انشغال الوزير.

وشدد على أهمية تدريب مسئولي الاتصال السياسي على طرق التواصل السياسي لرفع مستوى أدائهم الوظيفي، والذي يتطلب مهارة وحنكة سياسية، ووعي لدورهم الهام في تحديد شكل العلاقة بين الوزارة ومجلس النواب، والتي يجب أن تحظى بالرضى والقبول من كلا الطرفين النائب والوزير.

وخلال المناقشات أجاب المستشار عمر مروان على الأسئلة المطروحة من مسئولي الاتصال السياسي، وقال إنه في حالة الدعوة لحضور لجان وجلسات المجلس للرد على بعض الموضوعات المطروحة من النواب، ولم تتمكن إدارة الاتصال السياسي من إعداد الردود المطلوبة، يجب طلب تأجيل الرد لحين إعداده والالتزام بالحضور في المواعيد المحددة.