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    رئيس "أير كايرو": نقل 290 ألف سائح على متن 2000 رحلة خلال 8 أشهر

    06:57 م الإثنين 24 سبتمبر 2018
    رئيس "أير كايرو": نقل 290 ألف سائح على متن 2000 رحلة خلال 8 أشهر

    ياسرالرملى رئيس شركة أير كايرو

    كتب- طه عبيد:

    أعلن ياسر الرملي، رئيس شركة "أيركايرو"، التابعة لوزارة الطيران المدني، عن نقل ٢٩٠ ألف سائح على متن ٢٠٠٠ رحلة جوية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضي، وذلك بزيادة قدرها ٥٠ ٪ مقارنة بنفس الفترة خلال عام ٢٠١٧.

    وأضاف "الرملي": "جرى تكثيف الرحلات هذا العام إلى مناطق الجذب السياحية، من ١٣دولة أوروبية هى إيطاليا، ألمانيا، وبولندا، والنمسا، التشيك، والمجر، وصربيا، وأرمينيا، والدنمارك، والنرويج، وجورجيا، وسلوفاكيا، وفرنسا".

    قال الرملي في بيان له، الإثنين، إن هناك توجيهات من الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، ببذل شركات الطيران الوطنية كافة الجهود الممكنة، للعمل على سرعة استعادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر فى ظل التعاون المثمر الحالي، بين وزارتي الطيران المدني والسياحة.

    وأشار الرملي، إلى أن الشركة تسير رحلات أسبوعية منتظمة وعارضة إلى ٢٦ مدينة أوروبية، وذلك من وإلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم.

    شركة أيركايرو وزارة الطيران المدني ياسر الرملي يونس المصري وزارة السياحة

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