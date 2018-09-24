السيسي لنظيره اللبناني: نرفض أي تدخل في شؤون الأشقاء

(مصراوي):

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، نظيره اللبناني ميشال عون، على هامش مشاركته في فعاليات الدورة ٧٣ للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أشاد خلال اللقاء بقوة العلاقات التاريخية بين مصر ولبنان، وما يجمع البلدين والشعبين من أواصر أخوة وصداقة، معرباً عن حرص مصر على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، وأطر التعاون المشترك بين الدولتين، فضلاً عن التنسيق والتشاور بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة العربية، وسبل التصدي للتحديات التي تواجه دولها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اللبناني أعرب من جانبه عن تقدير بلاده لمصر قيادة وشعباً، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به مصر لدفع جهود الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة، فضلاً عن جهودها البناءة لتعزيز العمل العربي المشترك، ومشيداً بمواقف مصر الثابتة من لبنان ودعمها لأمنه واستقراره.

وأشاد عون بما تحقق من تقدم كبير في مصر على صعيد تعزيز الاستقرار والأمن، ودفع جهود التنمية الاقتصادية، واستعادة مصر لدورها المحوري في العالمين العربي والإسلامي.

وذكر السفير بسام راضي أنه تم خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الرئيس السيسي حرص مصر على دعم أمن واستقرار كافة الدول العربية الشقيقة، مشدداً على رفض مساعي التدخل في الشئون الداخلية للدول.

وأكد دعم ومساندة مصر للبنان ودعم قيم الاعتدال وتجنب كافة أشكال التوتر والتطرف المذهبي والديني، واحترام التنوع الذي يميز المجتمع اللبناني.

وتوافقت رؤى الجانبين حول أهمية تضافر كافة الجهود في مكافحة خطر الإرهاب، وتكثيف الجهود في سبيل التوصل لحلول سياسية للأزمات القائمة في المنطقة بشكل يضمن الحفاظ على وحدة أراضي دولها وسلامتها الإقليمية واستعادة استقرارها بما يصون مصالح ومقدرات شعوبها.