مطار القاهرة يستقبل 8 حالات مرضية من اليمن

كتب- طه عبيد :

أعلنت هيئة إسعاف مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، حالة الطوارئ لاستقبال 8 حالات مرضية قادمة من عدة مدن باليمن للعلاج بمستشفيات القاهرة، وتعاني الحالات من أمراض وكسور وشروخ وحروق، وتطلب إجراء عمليات جراحية مختلفة، وتمت عملية الاستقبال بمعرفة فرق طبية، ونقلت إلى أحد المستشفيات الخاصة.

وقالت مصادر طبية بالمطار إنه وصل على متن الطائرة اليمنية القادمة من صنعاء، 8 حالات مرضية ليمنيين من أعمار مختلفة بهم حالات تحتاج العلاج من أمراض وكسور وشروخ وحروق وإجراء جراحات مختلفة، واستعين بـ8 سيارات إسعاف من المطار، وتشكل فريق من إسعاف المطار تحت إشراف محمود غنيم مشرف الإسعاف، تولي إنزال الحالات المرضية من الطائرة، وإنهاء إجراءات وصولهم من الصالة، وخروجهم من المطار ونقلهم إلى المستشفى لعلاجهم.