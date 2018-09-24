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جولة مفاجئة لمحافظ الجيزة بمحور 26 يوليو وكوبري 15 مايو

05:08 م الإثنين 24 سبتمبر 2018
جولة مفاجئة لمحافظ الجيزة بمحور 26 يوليو وكوبري 15 مايو

أحمد راشد محافظ الجيزة

كتب- إسلام ضيف:

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة مفاجئة منتصف ليل أمس، بمحور 26 يوليو وكوبري 15 مايو لمراجعة أعمال الإنارة العامة.

وحذر المحافظ -وفق بيان- اليوم، مسئولي الإنارة من الأهمال في أعمال الصيانة وسرعة إنارة كامل القطاعات خلال 24 ساعة؛ بعد أن وجد بعض القطاعات غير مضاءة.

وشدد المحافظ، على أنه حال تكرار ذلك سيتم توقيع عقوبات رادعة حيال أي إهمال في أداء العمل.

أحمد راشد الجيزة محور 26 يوليو كوبري 15 مايو الإنارة العامة

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