جولة مفاجئة لمحافظ الجيزة بمحور 26 يوليو وكوبري 15 مايو

كتب- إسلام ضيف:

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة مفاجئة منتصف ليل أمس، بمحور 26 يوليو وكوبري 15 مايو لمراجعة أعمال الإنارة العامة.

وحذر المحافظ -وفق بيان- اليوم، مسئولي الإنارة من الأهمال في أعمال الصيانة وسرعة إنارة كامل القطاعات خلال 24 ساعة؛ بعد أن وجد بعض القطاعات غير مضاءة.

وشدد المحافظ، على أنه حال تكرار ذلك سيتم توقيع عقوبات رادعة حيال أي إهمال في أداء العمل.