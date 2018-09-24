رئيس المترو: حركة القطارات منتظمة ونتابع 1529 رحلة يوميًا

كتبت- أحمد نجيب:

أكد المهندس علي الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، أن حركة مسير القطارات منتظمة بخطوط المترو الثلاثة منذ صباح اليوم، موضحا أن جميع القطارات تعمل بكامل طاقتها، وأن الشركة قامت بتجهيز بعض القطارات للدفع بها أوقات الزحام، لافتا إلى أنه تم الدفع بفرق الصيانة والطوارئ على جميع أرصفة المحطات لمواجهة الأعطال الفنية الطارئة، للعمل على إصلاحها سريعا، وعدم توقف حركة مسير القطارات بالمحطات.

وأكد الفضالي، فى بيان اليوم الإثنين، أن هناك تنسيقًا كاملا بين شركة المترو وشرطة النقل والمواصلات، لتأمين مداخل ومخارج وأرصفة المحطات، لتوفير كافة الحماية الأمنية للركاب، لافتا إلى أن حملات مواجهة الباعة الجائلين والمتسولين ما زالت مستمرة.

وأوضح أن الهدف من مد ساعات العمل بمكاتب الاشتراكات بمترو الأنفاق، هو الإسراع فى إنهاء كافة اشتراكات الطلاب، وكبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة، وأن الشركة تعمل على توفير كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، كما أن وحدات الأسعاف جاهزة تماما بالمحطات لعلاج الحالات المرضية المفاجئة.

وأضاف "الفضالي"، أنه يتابع حركة رحلات بالخطوط الثلاثة بالمترو، حيث تقوم القطارات بنحو 1529 رحلة يوميًا، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، بواقع 486 رحلة بالخط الأول "المرج - حلوان"، و620 رحلة بالخط الثانى "شبرا الخيمة - المنيب"، و423 رحلة بالخط الثالث "العتبة - الأهرام بمصر الجديدة"، مشيرا إلى أنه تم تجهيز نحو 20 وحدة إسعاف بمختلف المحطات لعلاج الحالات المرضية المفاجئة، مؤكدا أن غرفة العمليات لم تتلق أى شكاوى من قبل المواطنين، وأن الغرفة تتابع حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من سيرها وعدم وجود أى معوقات تؤثر على حركة التشغيل.