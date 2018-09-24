رئيس البرلمان يتوجه إلى أيرلندا في زيارة رسمية

كتب- طه عبيد:

غادر الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، على رأس وفد برلماني، متوجها إلى أيرلندا عبر فرنسا؛ في زيارة رسمية بناءً على دعوة من رئيس مجلس النواب الأيرلندي.

تأتي هذه الزيارة في ضوء ما تشهده العلاقات المصرية - الأيرلندية من تطور على المستويين الحكومي والبرلماني، والرغبة في العمل على المزيد من التطور لتلك العلاقات، لا سيما على المستوى البرلماني ودعم العلاقات بين مجلسى النواب في البلدين.

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة لقاء رئيس المجلس والوفد المرافق له، مع عدد من المسئولين في أيرلندا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.