البابا تواضروس يُشيد بتعيين محافظين وبرلمانيين أقباطٍ

كتب- إسلام ضيف:

أشاد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بتعيين المحافظين والبرلمانيين المسيحيين.

وقال تواضروس في كلمة له خلال لقائه بخدام كنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولي بنيوجيرسي: "نشكر ربنا كل الأمور تمشي كويس وأرجوكم مجتمعنا بيتغير والصورة بتتغير، إحنا قعدنا سنين مفيش محافظ مسيحي لكن تم تعيين اثنين محافظين وكمان أول سيدة محافظة تبقى مسيحية".

وتابع البابا: "كمان لما يبقى عندنا 39 نائب مسيحي في البرلمان بعد ما كان واحد أو اثنين، وطريق الألف ميل يبدأ بخطوة ثم خطوة"، موجهًا الرسالة للأقباط: "أرجوكم كونوا في نظرة متوازنة للأمور".