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    البابا تواضروس يُشيد بتعيين محافظين وبرلمانيين أقباطٍ

    04:20 م الإثنين 24 سبتمبر 2018
    البابا تواضروس يُشيد بتعيين محافظين وبرلمانيين أقباطٍ

    البابا تواضروس الثاني

    كتب- إسلام ضيف:

    أشاد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بتعيين المحافظين والبرلمانيين المسيحيين.

    وقال تواضروس في كلمة له خلال لقائه بخدام كنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولي بنيوجيرسي: "نشكر ربنا كل الأمور تمشي كويس وأرجوكم مجتمعنا بيتغير والصورة بتتغير، إحنا قعدنا سنين مفيش محافظ مسيحي لكن تم تعيين اثنين محافظين وكمان أول سيدة محافظة تبقى مسيحية".

    وتابع البابا: "كمان لما يبقى عندنا 39 نائب مسيحي في البرلمان بعد ما كان واحد أو اثنين، وطريق الألف ميل يبدأ بخطوة ثم خطوة"، موجهًا الرسالة للأقباط: "أرجوكم كونوا في نظرة متوازنة للأمور".

    البابا تواضروس الثاني كنيسة السيدة العذراء البرلمانيين المسيحيين

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