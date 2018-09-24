البابا تواضروس يُشيد بتعيين محافظين وبرلمانيين أقباطٍ
كتب- إسلام ضيف:
أشاد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بتعيين المحافظين والبرلمانيين المسيحيين.
وقال تواضروس في كلمة له خلال لقائه بخدام كنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولي بنيوجيرسي: "نشكر ربنا كل الأمور تمشي كويس وأرجوكم مجتمعنا بيتغير والصورة بتتغير، إحنا قعدنا سنين مفيش محافظ مسيحي لكن تم تعيين اثنين محافظين وكمان أول سيدة محافظة تبقى مسيحية".
وتابع البابا: "كمان لما يبقى عندنا 39 نائب مسيحي في البرلمان بعد ما كان واحد أو اثنين، وطريق الألف ميل يبدأ بخطوة ثم خطوة"، موجهًا الرسالة للأقباط: "أرجوكم كونوا في نظرة متوازنة للأمور".
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