الصحة: إغلاق 60 منشأة طبية مخالفة بالمحافظات في أغسطس

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، إغلاق 60 منشأة طبية خاصة، مخالفة للاشتراطات الصحية.

جاء ذلك خلال حملة مكبرة شنتها الوزارة على المنشآت الطبية، بمحافظات الجمهورية المختلفة خلال شهر أغسطس الماضي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الحملة استهدفت المرور على 480 منشأة طبية خاصة بالمحافظات سواء مستشفى، أو مركز طبي أو معمل تحاليل أو مركز أشعة، للتأكد من اتباعها للاشتراطات الصحية والتراخيص سواء للمنشأة نفسها أو الفريق الطبي العامل بها، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، في بيان اليوم الإثنين، أنه جرى خلال ذات الفترة السابق ذكرها، استصدار ترخيص مزاولة مهنة لـ 53 ألف و697 من أعضاء الفريق الطبي، كما تم إعطاء موافقة مبدئية لإقامة 29 مستشفى خاص، مشيرًا إلى منح 32 شهادة جودة لمستشفى خاصة تطبق معايير الجودة، كما تم الموافقة على ترخيص 29 نادي صحي وجيم، وترخيص 166 مركزا للعلاج الطبيعي على مستوى الجمهورية.

وتابع " محروس" أنه تم ترخيص 45 بنك دم، و30 مركز كلوي جديد، فضلًا عن 12 معمل أسنان، و17 وحدة لقسطرة القلب، وفي إطار الاهتمام بشكاوى المواطنين تم استقبال 341 شكوى يتم فحصها والبت فيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تثبت صحتها.

وأكد أن الوزارة ماضية في شن حملاتها المفاجئة على جميع المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من اتباعها للاشتراطات الصحية، ولإحكام الرقابة عليها، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حرصًا على صحة وسلامة المرضى.