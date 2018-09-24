وزيرة البيئة تفتتح المؤتمر الختامي لمشروع تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي

القاهرة- أ ش أ:

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الاثنين، المؤتمر الختامي لمشروع تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي في مصر والذي تم تنفيذه من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالتعاون مع وزارتي البيئة والتجارة والصناعة والممول من مرفق البيئة العالمي بحضور الأطراف الشريكة الممثلة في هيئة التنمية الصناعية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة واتحاد الصناعات المصرية وممثلين عن وزارة الكهرباء ومن القطاع العام والخاص ولفيف من الخبراء والاستشاريين.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد -خلال كلمتها- أن وزارة البيئة بدأت منذ 15 عامًا في النظر إلى المشروعات النموذجية التي يجب تنفيذها في القطاعات التنموية المختلفة وتهدف إلى دمج البعد البيئي في الخطط والاستراتيجيات الخاصة بتلك القطاعات، وأخذت وزارة البيئة المبادرة بالتعاون مع كافة الجهات لطرح تلك المشروعات التي تهدف بشكل عام الحفاظ على الموارد وتحسين كفاءة استخدامها.

وأوضحت فؤاد أن مواجهة التحديات التنموية يتطلب إيجاد المناخ الداعم وآليات السوق المناسبة كالحوافز الاقتصادية واللوائح والتشريعات المناسبة لتحقيق استدامة المشروعات النموذجية التي تسهم في التغلب على تلك التحديات، ويعد مشروع تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي أحد تلك المشروعات بهدف بحث آليات السوق والمناخ الداعم الذي تحتاجه مصر لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة.

وأشارت الوزيرة إلى أن المشروع عمل على أربعة محاور هامة وهي الموارد البشرية بخلق كوادر وخبرات وطنية قادرة على العمل في هذا المجال، والسياسات الوطنية من خلال تصميم استراتيجية لمراجعة تلك السياسات وتحديد متطلبات تطويرها، بالإضافة إلى تقييم استهلاك الطاقة في القطاع الخاص وكيفية تحسينه، والعمل مع القطاع المصرفي لتمويل الشركات لتوفيق أوضاعها في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة، لافتة إلى حرص وزارة البيئة على استدامة الجهود المبذولة باستمرار للتنسيق بين وزارات البيئة والتجارة والصناعة والكهرباء والطاقة للعمل على تطبيق الاستراتيجية الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي.​