رئيس جامعة القاهرة يؤكد حرص الجامعة على التعاون مع القطاعات الاقتصادية والخدمية بالدولة

القاهرة- أ ش أ:

أكد رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت حرص الجامعة على التعاون مع كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية بالدولة وعلى أن تتحول إلى جامعة من الجيل الثالث لتندمج اندماجاً حقيقياً مع الاقتصاد الوطني والمجتمع، مشيدا بالتعاون القائم بين الجامعة وبين مؤسسات الدولة.

جاء ذلك لقائه اليوم الاثنين الدكتور محمد معيط وزير المالية، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، المهندسة غادة مصطفي نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري والدكتورة لمياء عبد القادر نائب محافظ الجيزة، وذلك على هامش حضورهم اجتماع مجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

من جهته..قال الدكتور محمد معيط: "إن جامعة القاهرة بالنسبة لي تمثل بيتي ومكاني لأنني كنت طالباً بكلية التجارة فيها، حيث إنه تعلم من الجامعة المصداقية والعلم والخبرة"، مشيرا إلى أن التنوع داخل الجامعة يعطي الأرضية المناسبة للتفاعل مع الملفات المتعددة.

وبدورها..قالت الدكتورة منال عوض إن القوافل التي تنظمها الجامعة في خدمة المجتمع في المحافظات بمشاركة أساتذتها وطلابها هي أحد الأدوات الهامة التي تقوم بها للتفاعل مع المجتمع وخدمة المواطنين في كافة المحافظات.​