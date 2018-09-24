"المترو" تعلن مد ساعات العمل بمكاتب الاشتراكات

كتب- أحمد نجيب:

أعلن المهندس خالد صبرة، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة بخطوط المترو الثلاثة، مد ساعات العمل ببعض مكاتب الاشتراكات إلى الساعة الثامنة مساء يوميا، وتشغيل جميع المكاتب أيام الجمعة والعطلات حتى الرابعة مساء، اعتبارًا من اليوم ولمدة شهر كامل.

يأتي ذلك حرصًا من الشركة على تقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب، والقضاء على الازدحام والتكدس أمام مكاتب الاشتراكات تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد.

وقال "صبره"، فى بيان اليوم الاثنين، إنه جرى تخصيص بعض المكاتب المخصصة للاشتراكات كالتالي:

الخط الأول ( حلوان – حدائق الزيتون - المعادي).

الخط الثاني ( كلية الزراعة – الشهداء – العتبة – جامعة القاهرة ).

الخط الثالث (العباسية).

في سياق متصل، قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الانفاق، إن الشركة حريصة على تقديم أفضل خدمه لجمهور الركاب، موضحًا أن جميع مكاتب الاشتراكات السابق ذكرها مستعدة لاستقبال واستخراج جميع أنواع الاشتراكات (طلبة – جمهور – كبار سن – ذوو احتياجات خاصة).

وأوضح عبدالهادي، أن الشركة أصدرت تعليماتها بأن تعمل جميع مكاتب الاشتراكات يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا لمدة شهر كامل، مضيفا أن هناك وسائل تواصل مع جمهور الركاب ومنها الخط الساخن 16048 ويعمل على مدار الـ24 ساعة، وكذلك استقبال جميع الاقتراحات والاستفسارات والشكاوى على الأرقام الخاصة بخدمة الواتس آب ( 01221116048- 01021778887 ) وكذلك الصفحة الرسمية لمترو القاهرة عبر "فيسبوك".