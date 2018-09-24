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غدًا.. "فيليبس" تروج لحملة "العودة إلى النبض" في العاصمة الإدارية

03:05 م الإثنين 24 سبتمبر 2018
غدًا.. "فيليبس" تروج لحملة "العودة إلى النبض" في العاصمة الإدارية

شركة فيليبس

كتب- محمد عبدالناصر:

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن مشروع العاصمة الإدارية يستضيف شركة فيليبس غدًا الثلاثاء، للترويج لحملتها "العودة إلى النبض" لنشر الوعي عن صحة القلب.

وأضاف الحسيني، في بيان له اليوم، أنه من المقرر حضور جاسبر ويسترينك الرئيس التنفيذي لشركة فيليبس في أفريقيا، وإياد الطيب الرئيس التنفيذي لفيليبس في شمال شرق أفريقيا للتعرف على معالم العاصمة الإدارية، والمشاركة في الفعالية،تزامنًا مع شهر التوعية بأمراض القلب ويوم القلب العالمي الموافق 29 سبتمبر، وأطلقت مؤسسة فيليبس بالتعاون مع شركة فيليبس مصر، وجمعية الهلال الأحمر المصري، حملة توعوية بعنوان "العودة إلى النبض"

وتهدف الحملة إلى نشر الوعي بصحة القلب في مصر، وتتضمن العديد من الفاعليات بمشاركة العاملين بالعاصمة الإدارية من عمال ومهندسين لركوب دراجات ثابتة وأخري متحركة التي سوف يتم وضعها في قلب العاصمة الإدارية على منصة المشاهدة الرئيسية، والتي أعلن الرئيس السيسي منها البدء في تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر أن تتبرع فيليبس بعدد من أجهزة إنعاش القلب الأوتوماتيكية للمساعدة في إنقاذ العاملين بالعاصمة الإدارية حال الاحتياج.

العاصمة الإدارية الجديدة شركة فيليبس حملة العودة إلى النبض يوم القلب العالمي جمعية الهلال الأحمر

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