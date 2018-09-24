وزير النقل يبحث التعاون المشترك مع المبعوث التجاري البريطاني

كتب- أحمد نجيب:

التقى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الاثنين، المبعوث التجاري البريطاني، جيفري دونالدسون؛ لبحث التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

وحسب بيان، اليوم، حضر القاء الدكتور خالد حمدي مساعد أول وزير النقل.

وقال الدكتور هشام عرفات، خلال الاجتماع، إن الوزارة تولي أهمية كبرى لرفع كفاءة البنية الأساسية لشبكة السكك الحديدية، والتي من أهمها مشروعات تجديد خطوط السكك الحديدية (تجديد وصيانة السكة للمسافات المتراكم تجديدها بإجمالي 1000 كم وتكلفة 6 مليار جنيه)، وكذلك تحديث وتطوير نظم الإشارات (تنفيذ مشروعات كهربة الإشارات بإجمالي أطوال 1089 كم وتكلفة 17 مليار جنيه).

وأوضح أن تجديد خطوط السكك الحديدية يسهم في تعظيم دور الهيئة بنقل البضائع عبر السكك الحديدية لتخفيف الأعباء على الطرق، والهدف الوصول إلى نقل 25 مليون طن بضائع سنويًا عبر السكك الحديدية بحلول عام 2022، مضيفًا، أن هناك خطة حاليا لنقل الحاويات من الموانئ المصرية إلى المناطق الصناعية في حلوان والسادس من أكتوبر، وأسوان.

وأضاف أن تحديث وتطوير نظم الإشارات يساهم في تحقيق معدلات عالية لمنظومة السلامة والأمان لمسير القطارات.