"تجاهله الملك فؤاد".. قصة مترو الأنفاق من باب اللوق إلى المطار

كتب- محمد نصار:

في السادس والعشرين من سبتمبر عام 1987 كانت مصر على موعد مع افتتاح أول مرحلة من الخط الأول لمترو الأنفاق، والذي أصبح على مدار 31 عامًا الوسيلة الرئيسية للتنقل داخل القاهرة الكبرى.

يوافق بعد غدٍ الأربعاء، الذكرى 31 لافتتاح مترو الأنفاق أمام الجمهور، وهو أول نظام مترو أنفاق يدخل القارة الأفريقية والعالم العربي، وكانت المرحلة الأولى منه (رمسيس - حلوان) بطول 29 كيلومترًا، أعقبه افتتاح المرحلة الثانية (رمسيس - المرج) بطول 14 كيلومترًا

وتعود فكرة إنشاء مترو الأنفاق لعهد الملك فؤاد الأول، عندما أرسل إليه عامل مصلحة السكة الحديد المهندس سيد عبدالواحد، أول اقتراح لإدخال نظام المترو، ولكن تجاهل الملك اقتراحه؛ ليغلق ذلك الملف ويفتح مرة أخرى بعد نجاح ثورة يوليو وتولي الرئيس جمال عبدالناصر، الذي طلب خبراء من فرنسا لإنشاء المترو.

وضع الخبراء الفرنسيون تصورًا خاصًا بإنشاء شبكة لمترو الأنفاق تتكون من خطين: الأول بين باب اللوق وترعة الإسماعيلية بطول 12 كم، والثاني من بولاق أبو العلا إلى القلعة بطول 5 كم، وكانت تلك المناطق تمثل آنذاك مواضع الزحام المتوقعة في المستقبل، ولم تكن الظروف الاقتصادية بعد حرب 1967 مناسبة لوضع مشروع مترو الأنفاق موضع الجد.

بتاريخ 20 سبتمبر 1970 تم التصديق على إنشاء هيئة مترو الأنفاق في عهد الرئيس أنور السادات، وتنفيذ المشروع وافتتاح مرحلته الأولى في عام 1987، وتتحرك جميع قطارات المترو بطاقة التيار الكهربائي المستمر الذي يستمده من الأسلاك المعلقة والقضبان الحديدية، والذي يصلها من محطة الضغط العالي في طرة وتغذي المسافة من حلوان حتى رمسيس، وهناك محطة أخرى في رمسيس تغذي الخط الأول بالكامل من حلوان إلى المرج، وهناك محطات تحويل احتياطية في كل محطة تعمل أوتوماتيكيا في حالة انقطاع التيار، وفي حالة الطوارئ تستخدم بطاريات تكفي لمدة ساعتين.

اليوم وبمرور هذا الوقت، اتسعت الشبكة التي تخترق أسفل شوارع القاهرة الكبرى، لتضم 3 خطوط بمراحل مختلفة، والتي تساهم في توفير تنقل سريع وآمن لما يقرب من 4 ملايين مواطن يوميًا تتم من خلال 8 آلاف عامل، يعملون في 35 محطة بالخط الأول، و20 محطة بالخط الثاني، و10 محطات في الخط الثالث.

وعلى مدار 20 ساعة يوميًا يعمل مترو الأنفاق لنقل الركاب، بداية من فتح بواباته أمام الجمهور وانطلاق أولى رحلاته في الخامسة والنصف صباحًا وحتى آخر رحلة له في الواحدة بعد منتصف الليل.

تمددت شبكة المترو لتشمل ثلاثة خطوط، يمتد الأول منها من المرج الجديدة حتى حلوان، على مدى 35 محطة بمسافة تصل لـ44 كيلومترًا، ويبلغ طول النفق 4.5 كيلومتر، بينما يمتد الخط الثاني من شبرا الخيمة بالقليوبية حتى المنيب بالجيزة بطول حوالى 19 كيلومترًا تشمل 20 محطة، ويمتد الجزء المنفذ من الخط الثالث من العتبة بوسط القاهرة حتى الأهرام بمصر الجديدة.

وفي عام 2012 وقعت مصر اتفاقًا مع الاتحاد الأوروبي وفرنسا لتمويل بقيمة 940 مليون يورو لتمديد شبكة مترو القاهرة، وهذا التمويل عبارة عن قرض مدته 25 عامًا بنسبة فائدة أقل من 2%.

وتستهدف شركة مترو الأنفاق، العمل على إنشاء الخط الرابع، والذي ينطلق من حي الهرم حتى مدخل مدينة 6 أكتوبر، والخط الخامس من المعادي إلى التجمع، ويلتقي مع الخط الأول، إلى جانب الخط السادس الذي يمتد من الأميرية للتجمع.