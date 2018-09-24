برلماني: السيسي يطرح رؤية مصر على العالم في الأمم المتحدة

كتب- أحمد علي:

قال أحمد رسلان النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، وعضو مجلس النواب، إن هناك مجموعة من الرسائل العاجلة وراء حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على المشاركة للمرة الخامسة في اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك، في مقدمتها أن مصر أصبحت دولة المؤسسات وقراراها أصبح مستقلا تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف "رسلان"، في بيان اليوم الاثنين، أن الرسالة الثانية تتمثل في ان الرئيس السيسى يحمل هموم ورؤية مصر والمنطقة العربية ليطرحها أمام العالم كله من على منبر دول وشعوب العالم منظمة الأمم المتحدة؛ ليعبر بكل الصدق والأمانة عن أصوات الـ104 ملايين مصري إضافة لملايين المواطنين العرب.

وقال النائب، إن الرسالة الثالثة تتعلق برؤية وتحذيرات الرئيس عبد الفتاح السيسي الواضحة والحاسمة بشأن ملف الإرهاب الأسود وخطورته الداهمة على الأمن والسلم الدوليين، متوقعا أن يتناول الرئيس السيسى أمام العالم تجربة مصر في مكافحة الإرهاب ورؤيته الثاقبة في مواجهته.