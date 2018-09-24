تفاصيل ورشة "الآليات الدولية" للمجلس القومي لحقوق الإنسان

كتب- محمد نصار:

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورشة عمل تدريبية حول الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وإعداد تقارير هيئات المعاهدات.

وقال المجلس، في بيان، اليوم الاثنين، إن "اليونا ألكسندر" المسئولة بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف، ترأست ورشة العمل، والتي تستمر على مدار 4 أيام.

وأضاف المجلس، أنه تم تقسيم ورشة العمل إلي مجموعتين:

الأولى تضم الباحثين بالمجلس والثانية تضم منظمات المجتمع المدني، وجرى التدريب العملي حول بناء القدرات والمهارات فيما يخص الهيئات المعاهدات، وكيفية إعداد التقارير مهنيًا وفينًا في هذا الصدد.

وكانت ورشة العمل بدأت بكلمة ياسر عبدالعزيز، عضو المجلس، تحدث فيها عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان ومنهجية وفنية وموضوعية التقارير الواردة في هذا الشأن،

كما استعرضت اليونا ألكسندر النظام الدولي العام لحقوق الإنسان ووظائف هيئات المعاهدات.