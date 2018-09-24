بسبب "سعيد رسلان".. إحالة مدير عام الدعوة بأوقاف المنوفية للتحقيق

كتب - محمود مصطفى:

أحال الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الديني، رئيس لجنة القيم بوزارة الأوقاف، الشيخ رمضان السبكي مدير الدعوة بمديرية أوقاف المنوفية إلى التحقيق ولجنة القيم بديوان عام الوزارة لإدلائه بتصريحات غير صحيحة وغير منضبطة.

كان الشيخ رمضان السبكي مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف المنوفية، قال في تصريحات لبعض وسائل الإعلام، إن مسجد الشيخ محمد سعيد رسلان بقرية سبك الأحد بمركز أشمون، لا يتبع الوزارة، ولم يتقدم صاحبه بطلب لضمه.

كان وزارة الأوقاف، قررت إلغاء تصريح الخطابة للداعية السلفي محمد سعيد رسلان، ومنعه من صعود منبر المسجد الشرقي بقرية سبك الأحد بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، الأربعاء الماضي.