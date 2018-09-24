شوقي: أكاديمية السويدي استجابة من الصناعة لرغبة الدولة في تطوير التعليم الفني

كتبت- ياسمين محمد:

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن خطة تطوير التعليم ترتكز في أحد محاورها الرئيسية على التعليم الفني، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية من خلال التعاون مع المؤسسات الصناعية التي أصبحت شريكا مع وزارة التربية والتعليم مثل: شركات طلعت مصطفى، والعربي، وحاليا السويدي.

ولفت شوقي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، الذي عقدته أكاديمية السويدي، اليوم الاثنين، الذي عقد على هامش افتتاح المرحلة الثانية من الأكاديمية، إلى أن حديثه مع طلاب المدرسة بتخصصهاتهم المختلفة أكد له أن التعليم الفني يسير في اتجاهه الصحيح الذي يزيد من فرص الطلاب للحصول على فرص عمل متميزة بعد التخرج.

وأوضح أن مدرسة السويدي تأتي إطار استجابة رجال الأعمال لمطلب الدولة بالمساهمة في إنشاء مدارس فنية متقدمة، مشيرا إلى أنه استعرض أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خطة الوزارة لتطوير التعليم قبل أيام، وافتتح الرئيس حينها إحدى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وطالب رجال الأعمال بالتوسع في التجربة ومشاركة الدولة في تطوير التعليم الفني.

يذكر أن أكاديمية السويدي للتعليم الفني، تحتفل اليوم بمناسبة حصولها على شهادة الاعتماد الدولي من هيئة TUV NORD الألماني، لتصبح أول مدرسة فنية مصرية تحصل على هذا الاعتماد الدولي.​