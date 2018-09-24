السكة الحديد تعلن انتظام الدراسة بمدرسة النقل بمعهد وردان

كتب- أحمد نجيب:

أعلنت هيئة السكة الحديد انتظام الدراسة مع بداية العام الدراسي بمدرسة النقل الملحقة بمعهد تدريب وردان التابع للهيئة والتى تعتبر أول مدرسة متخصصة فى علوم النقل والسكك الحديدية بمنطقة الشرق الأوسط وفيها يتم تخريج الطلاب بعد 3 سنوات دراسية والحصول على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية ويكون في إحدى مجالات السكك الحديدية وتخريج طلاب على دراية كاملة للعمل بالسكك الحديدية وذلك لسد العجز في التخصصات والوظائف الحرجة للسلامة.

وأوضح المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، في بيان، أنه تم إنشاء المدرسة داخل معهد تدريب وردان ببلدة وردان وهو معهد تابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر ويقع على بعد 50 كم من القاهرة وتم إنشاء هذه المدرسة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة النقل فى عام ١٩٧٢ وتم قبول أول دفعة عام 1972 ونظام المدرسة داخلية شامل الإقامة والإعاشة لجميع الطلاب والمدرسين خلال العام الدراسى.

وأكد رئيس الهيئة أن المواد التي يتم تدريسها مواد أساسية مثل العربى والرياضيات وخلافه مثل باقي المدارس الثانوية الصناعية ومواد فنية تخصصية تشمل (الرسم الهندسى - قياسات المواد) بالإضافة إلى المواد التخصصية في السكة الحديد مثل ( لائحة التشغيل - هندسة السكة - هندسة الإشارات ) وهذه مواد متخصصة في مجال السكة الحديد وقد روعي اندماج المواد الفنية التخصصية ومواد السكك الحديدية حتى يكون الدبلوم الحاصل عليه الطالب يصلح لأعمال داخل وخارج السكة الحديد في العمل بعد التخرج.​