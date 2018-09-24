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    "التعليم": غرامة على غياب الطالب دون عذر.. تعرف على قيمتها

    12:22 م الإثنين 24 سبتمبر 2018
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    كتب- أحمد الصعيدي:

    تصوير- حازم جودة:

    قال رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن هناك غرامة 10 جنيهات، سيجرى تحصيلها من الطالب المتغيب عن الدراسة دون عذر، وسيجرى توريدها عن طريق إيصالات حكومية رسمية.

    وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الغرامة المقررة توجه لصندوق دعم المشروعات.

    وتابع، أن النظام التعليم الجديد عبارة عن مجموعات عمل متنقلة، ولا يوجد طالب بالصف الأول وآخر بالصف الأخير، معربًا عن استيائه الشديد من رغبة أولياء الأمور في أن يجلس أبناؤهم في الصف الأول بالفصول، قائلاً: "مفهوم تقليدي قديم وغير مقبول".

    رضا حجازي قطاع التعليم العام التربية والتعليم العودة إلى المدارس

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