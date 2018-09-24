قناة وراديو ON sport يطلقان بثّا مباشرًا لحفل جوائز "الأفضل".. تعرف على تفاصيل التغطية

كتب- مصطفى علي

تطلق قناة وراديو ON sport مساء اليوم، بثا مباشرًا على الهواء من لندن لفعاليات مراسم اختيار أحسن لاعب في العالم وذلك بعد حصولها على حقوق بث الحفل في إطار تعاقد مباشر مع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

وقال تامر مرسي رئيس مجلس إدارة إعلام المصريين المالكة لشبكة قنوات أون، إن تقدم أون سبورت للحصول على هذا الحق هو جزء من سياسة ON Sport القناة الرياضية المفتوحة الأولى في مصر والتي طالما حرصت أن تنقل للمشاهد المصري والعربي أفضل الأحداث العالمية كلما أتيحت لها فرصة المنافسة للحصول على تلك الحقوق.

وأضاف: "تقدمنا للفيفا ونجحنا أن نكون القناة الوحيدة المفتوحة التي تذيع حدث كبير مثل هذا الحدث وذلك لمصر والعالم العربي"، مضيفًا: "نتمنى كل التوفيق للمرشح المصري النجم محمد صلاح المتألق في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي".

من جانبه، أكد أسامة الشيخ، رئيس قناة ON sport لمصراوي، أن القناة حصلت على حقوق بث الحفل بعد "خناقة" طويلة مع بي إن سبورت القطرية، بسبب رغبة القناة الثقطرية في إذاعة الحفل بشكل حصري ولكن "قاتلنا مع الاتحاد الدولي فيفا" حتى حصلنا عليها أخيرًا".

وأوضح الشيخ، أن القناة قررت تغطية الحفل من لندن، حيث سيقدم كلاً من حازم إمام وأيمن يونس ستوديو مشترك من لندن، خاصة، وأن هذا الحفل تاريخي لأنه للمرة الأولى في التاريخ يكون نجم مصري وهو محمد صلاح ضمن القائمة النهائية لجوائز الأفضل.

من جانبه، كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن القناة والراديو سيطلقان ستوديو تحليلي خاص بهذه المناسبة يبدأ في السابعة مساءً ويستمر حتى الواحدة صباحًا.​