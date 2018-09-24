ننشر تفاصيل اجتماع وزيرة السياحة مع زاهي حواس

كتب- يوسف عفيفي:

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بعالم الآثار وسفير الأمم المتحدة للتراث العالمي الدكتور زاهي حواس، لفتح مجالات للتنسيق والتعاون معه واستثمار شهرته العالمية الواسعة في الحملة الترويجية الجديدة للوزارة خلال الفترة القادمة.

وأشادت الوزيرة، بالدور الذي يقوم به الدكتور زاهي حواس، في الترويج لمصر في كافة المحافل الدولية التي يحضرها والمحاضرات التي يلقيها حول العالم.

وبحسب بيان، تناول اللقاء الاتفاق على تصوير مقاطع فيديو للدكتور زاهي حواس من منطقة الأهرامات ومن المتحف المصري الكبير، لعرضها على شاشات في الجناح المصري في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM في نوفمبر المقبل، كوجه مصري عالمي يتحدث عن الحضارة المصرية و عن افتتاح المتحف في 2020.

كما تم الاتفاق على أن يقوم بالتعاون مع الوزارة لعمل برنامج تثقيفي للأطفال تحت عنوان "مغامرات في عالم الآثار" باللغتين العربية والإنجليزية، الأول يهدف الى تعريف أطفال مصر بتاريخهم و توعيتهم بأهمية آثارهم وبأهمية السياحة، والثاني لتعريف أطفال العالم بالحضارة المصرية ودعوتهم لزيارة مصر.

وتطرق الحديث إلى بحث سبل التعاون معه في الفترة القادمة للترويج لافتتاح للمتحف المصرى الكبير، والذي يمثل أحد المحاور الأساسية لخطة الترويج الجديدة لوزارة السياحة تحت شعار "المتحف المصري الكبير 2020 "GEM 2020".

وقال الدكتور حواس، إنه على أتم استعداد للمشاركة في الترويج لافتتاح المتحف، مشيرًا إلى أنه شارك في وضع حجر أساس هذا الصرح الثقافي الكبير، وأكد أنه سيكون أكبر متحف على مستوى العالم.

وخلال اللقاء أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى حملة وزارة السياحة الترويجية التي سيتم إطلاقها تحت شعار (P2P) "People to People "، والتي سيكون أحد محاورها التعاون مع نماذج مصرية ناجحة للترويج لمصر عالميا، وليكونوا سفراء للسياحة المصرية، وذلك لإبراز وجه مصر الحديث والمعاصر، ليرى العالم أن بلدنا مليئة بالمبدعين في الفن والثقافة والموسيقى والعلوم والرياضة.

من ناحيته أعرب الدكتور زاهي حواس عن إعجابه بشعار الحملة الجديدة، مشيرا إلى أهمية تعريف العالم بالمصريين وإبداعاتهم في مختلف المجالات، لما لذلك من أثر إيجابي في إبراز صورة مصر الحضارية، وأكد أن الاعتماد على الوجوه المصرية المبدعة والمعروفة للعالم سيكون أداة ترويجية ناجحة، وسيساهم في جذب السياح من مختلف الدول، مشيرا إلى أنه لمس بنفسه أهمية هذا التواصل المباشر في لفت أنظار العالم إلى مصر، وذلك من خلال رحلاته الكثيرة.

كما أشارت الوزيرة الى أجندة مصر الترفيهية التي تقوم الوزارة حاليا بوضعها من خلال وجود أحداث ومهرجانات عالمية على مدار العام، و قد أبدى الدكتور زاهي حواس ترحيبا بالتعاون مع الوزارة في هذا الصدد.​