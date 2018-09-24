السيسي يواصل نشاطه في نيويورك.. أبرز الأخبار المتوقعة اليوم

مصراوي - (أ ش أ):

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع العديد من القادة والزعماء في قمة "نيلسون مانديلا" للسلام، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم في أجندة الأحداث التي يستعرضها "مصراوي" في السطور التالية:

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي مع العديد من القادة والزعماء في قمة "نيلسون مانديلا" للسلام، التي تأتي تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى المئوية لمولد الزعيم الإفريقي الراحل، كما يلتقي الرئيس مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب ورئيسي وزراء بلغاريا والنرويج.

يتوجه رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، على رأس وفد برلماني، إلى أيرلندا، في زيارة رسمية بناء على دعوة من نظيره الأيرلندي، في ضوء ما تشهده العلاقات من تطور على المستويين الحكومي والبرلماني.

يشهد وزراء البيئة ياسمين فؤاد، والتجارة والصناعة عمرو نصار، والبترول والثروة المعدنية طارق الملا، والاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، والكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، فعاليات ختام مشروع "تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي"، بحضور المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية جيوفانا تشيليه.

تعقد جلسة النطق بالحكم في الطعن المقدم من المتهمين في القضية التي اشتهرت إعلاميًا بـ"مذبحة كرداسة"، بعد أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكامًا بالإعدام ضد 20 إرهابيًا، ومعاقبة 80 آخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 34 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، والسجن 10 سنوات لمتهم حدث.

يتفقد وزير الآثار الدكتور خالد العناني، قصر البارون في مصر الجديدة؛ للوقوف على سير أعمال المشروع الجارية حاليًا، والمقرر الانتهاء منها نهاية العام الجاري.

يجتمع الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه-إن" مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في نيوريورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيركز مون جهوده على عقد القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في أسرع وقت ممكن وتحقيق تقدم في مفاوضات نزع السلاح النووي.

تستضيف العاصمة السودانية، المنتدى الإقليمي الأول للزراعة الذكية، لمدة 3 أيام، بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ووزارتي الزراعة والغابات، والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بالسودان.

يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المقرر أن يلتقي ماكرون، خلال مأدبة عشاء، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس.

تنطلق بجامعة الدول العربية، فعاليات المنتدي الشبابي العربي حول بطالة الشباب والهجرة غير الشرعية تحت عنوان (الهروب إلي المجهول)، بمشاركة 150 شابًا وفتاة من 16 دولة عربية وإفريقية.

يعقد مجلس النواب اللبناني أولى الجلسات التشريعية العامة، في غياب الحكومة، لدراسة وإقرار عدد من مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس.

ينعقد المؤتمر السنوي العام للمحامين برئاسة النقيب سامح عاشور، ويستمر حتى 27 سبتمبر، بمدينة الغردقة تحت شعار "الوطن – المحاماة.. بناء وتنمية واستقلال"، وتقام الجلسة الافتتاحية في تمام الساعة الثامنة ونصف مساءً.

تتوجه بعثة منتخب مصر للووشو كونج فو إلى بلغاريا؛ للمشاركة في بطولة العالم الثالثة لـ "التايجي"، التي ستقام بمدينة "بورجاس" في الفترة من 25 سبتمبر حتى 2 أكتوبر المقبل. ​