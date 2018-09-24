برلماني: السيسي يستعرض إنجازات مصر أمام العالم

(مصراوي):

قال النائب محمد عبدالله وكيل لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، والأمين العام لحزب مستقبل وطن، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تختلف عن سابقاتها.

وأضاف عبدالله، في بيان له، أن الرئيس السيسي يشارك هذه المرة، للمرة الخامسة، وهو يزهو أمام العالم بما حققته مصر وشعبها من إنجازات كبيرة ومبهرة على المستويين السياسي والاقتصادي والتنموي.

وأوضح البرلماني، أن الرئيس السيسي سيستعرض أمام العالم وفي لقاءاته على هامش مشاركته في الاجتماعات الأممية، مع قادة وزعماء ورؤساء العالم وكبريات الشركات الأمريكية ورجال المال والأعمال، ما حققته مصر من إنجازات في مسيرة الإصلاح الاقتصادي.

وقال "عبدالله إن مصر قفزت من المركز الـ118 إلى المركز الـ75 على مستوى العالم في تصنيف جودة الطرق، منذ عام 2014 وحتى عام 2018، مؤكدًا أن بناء طرق جديدة في مصر بما يتفق والمقاييس العالمية في إنشاء الطرق، إنما هو بكل تأكيد أحد أهم الأسباب وراء تقدم مصر في تصنيف جودة الطرق على مستوى العالم.​