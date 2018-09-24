قيادي في "حماة الوطن": السيسي وضع مصر على خريطة العالم

كتب- محمد نصار:

قال ممدوح حافظ، أمين تنظيم قطاع جنوب القاهرة في حزب "حماة الوطن"، إن مصر أصبحت دولة منفتحة على جميع دول العالم منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية، مضيفًا أن الرئيس السيسي وضع مصر على الخريطة الدولية.

وأضاف حافظ، في بيان صحفي أمس الأحد، أن حرص الكثير من قادة العالم على لقاء الرئيس السيسي خلال مشاركته في الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يعكس التقدير الكبير لمصر من العالم، بالإضافة إلى الإنجازات التي تحققت عقب ثورة 30 يونيو.

وأوضح القيادي بحزب "حماة الوطن"، أن الرئيس السيسي دائمًا ما يطرح خلال مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، جهود مصر في مكافحة الإرهاب، ومحاربة الفكر المتطرف، لافتًا إلى أن مصر نجحت في مقاومة الإرهاب الأسود خلال السنوات الماضية، وصمدت في وجه حالة عدم الاستقرار التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، كما أنها استطاعت استعادة دورها الريادي.

وتابع حافظ: "الرئيس السيسي إلى جانب أنه قاد ملحمة لمحاربة الاٍرهاب، قاد أيضًا ملحمة اقتصادية للنهوض بالأوضاع الاقتصادية للبلاد، ونجح في افتتاح الكثير من المشروعات في وقت قياسي كما أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها بعد أن تحمل الشعب تبعات هذه الإصلاحات من أجل بناء الدولة المصرية ووضعها على الطريق الصحيح".​